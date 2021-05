Polizei stellt Tod eines Schülers in Bonneweg nach

Was geschah am 26. Januar 2021 in Bonneweg? Wie starb der 18-jährige Schüler, dessen Tod im Januar ein ganzes Land erschütterte. Ein Ermittlungsrichter am Bezirksgericht Luxemburg hat für diesen Montag einen Ortstermin angesetzt, wie das Justizministerium am Montag mitteilt.

Die Ermittler versprechen sich durch die Rekonstruktion der Tat, ein besseres Verständnis für den Fall zu bekommen und so der Wahrheit auf die Spur kommen. Zu dem Ortstermin waren auch die beiden minderjährigen Tatverdächtigen und ihre Anwälte erschienen.

Kriminalpolizei, Spurensicherung und Polizisten aus der Hauptstadt sind am Montag ebenfalls zum Tatort in der Nähe des hauptstädtischen Bahnhofs gekommen. Die beiden Verdächtigen waren kurz nach der Tat verhaftet worden. Gegen sie wird wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt.

(L'essentiel)