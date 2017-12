Fehlerhafte Gasflaschen im Umlauf – Rückruf

Aufgrund eines Problem in der Lieferkette haben etliche der im Großherzogtum zum Verkauf angebotenen Propangasflaschen einen Fehler. Das Gas ist völlig geruchlos, warnt Interel am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Die betroffenen Flaschen wurden unter den Marken Antargaz, Totalgaz/Primagaz, Sungas, Barbecue Gas und Energy Gaz vertrieben und vom 1. Juli bis zum 20. Dezember an die Verbraucher verkauft.

Wenn der fehlende Geruch bei der Qualitätssicherung nicht auffällt –normalerweise wird ein Stoff zugesetzt, den man riechen kann – kann das ernste Folgen für die Nutzer des Gases haben. Sollte etwas davon auslaufen oder ausströmen, hat man nämlich keine Möglichkeit, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen.

Deshalb sollten alle Kunden, die eine entsprechende Flasche gekauft haben könnten, überprüfen, ob das Gas völlig geruchlos ist. Sollte das der Fall sein oder eine genaue Überprüfung nicht möglich sein, können die Gasflaschen in vordefinierten Geschäften umgetauscht werden. Weitere Informationen zum Umtausch finden Sie hier. Sollte die Flasche ein fehlerhaftes Produkt enthalten, wird sie ersetzt. Der Austausch sollte «vorzugsweise zwischen dem 8. Januar und dem 31. Januar 2018 erfolgen», heißt es in der Pressemitteilung weiter.

(L'essentiel)