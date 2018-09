«La Gaichel» macht zu und gibt Michelin-​​Stern ab

Nach der Ankündigung im Juli von Starkoch Renato Favaro, sein Stammlokal zu schließen, geht eine neue Schockwelle durch die luxemburgische Gastronomiebranche. Das renommierte Restaurant «La Gaichel» erklärte am Dienstag in einer Pressemitteilung, dass es zum 31. Dezember 2018 schließen wird.

Die Feinschmecker-Adresse in der Domaine de la Gaichel an der belgisch-luxemburgischen Grenze nahe Eischen soll künftig eine «neue gastronomische Handschrift bekommen». Ein neues Lokal mit dem Namen «Le Jardin de la Gaichel» steht in den Startlöchern und soll am 1. Februar 2019 an selber Stelle eröffnen.

Hohes Niveau, aber weniger Pomp

Durch die Neuausrichtung verliert das Restaurant jedoch seinen Stern im Michelin-Gastronomieführer – eine Auszeichnung, die die Institution schon seit 45 Jahren stolz am Eingang präsentiert. Die Geschicke der Domaine de la Gaichel werden mittlerweile von Céline und Erwan Guillou-Gaul geleitet. Der Anspruch des neuen Restaurant sei es, Speisen anzubieten, die mit der Kindheit und Herkunft von Erwan Guillou zu tun haben.» Der bisherige Koch ist vom neuen Konzept ebenso angetan und wird dem Restaurant erhalten bleiben. Man wolle weiterhin eine geschmacklich hochwertige Küche bieten, sich aber vom «Pomp» des Michelin-Sterns befreien, heißt es in dem Communiqué.

Der «Jardin de la Gaichel» wird das Angebot der Domaine vervollständigen, zu dem auch ein 3- und 4-Sterne-Hotel sowie die Restaurants «La Brasserie» und das «Chalet de la Kreuzerbuch» gehören.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)