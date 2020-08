Das Atelier bringt im Herbst Konzerte zurück

Endlich wieder Live-Musik: Das Atelier kündigte am Mittwoch die Organisation mehrerer Konzerte im Herbst an. Sie sollen allerdings in einem intimeren Rahmen stattfinden, um die Hygienevorschriften weiterhin einzuhalten. «Während das Coronavirus immer noch in fast allen Bereichen unseres Alltags präsent ist, weigert sich das Atelier, aufzugeben», schreibt das A-Team in der Mitteilung. «Wir haben hart an alternativen Wegen gearbeitet, um Shows veranstalten zu können», heißt es weiter.

Aus diesem Grund werden im Herbst eine ganze Reihe an Konzerten organisiert. Konzertgängern wird am Eingang die Temperatur gemessen, es wird ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden und auch die Maskenpflicht gilt weiterhin im Atelier. Zudem müssen die limitierten Plätze im Voraus reserviert werden. Der Verkehr innerhalb des Saals wird so organisiert, dass Besucher sich möglichst wenig kreuzen.

Was die Agenda betrifft, sollte jeder, der sich endlich wieder nach Live-Musik sehnt, etwas nach seinem Geschmack finden. Serdar Somuncu wird das Atelier-Revival am 4. Oktober im Düdelinger Opderschmelz eröffnen. Hania Rani wird am 8. Oktober in Hollerich selbst auftreten. Am 21. November wird Chassol im Opderschmelz performen, Faun am Folgetag im Atelier. Stephan Eichers Konzert wird am 25 November in der Philharmonie stattfinden. Die beiden letzten Shows, die am Mittwoch angekündigt wurden, werden beide im Atelier abgehalten werden: Klein + Glass museum am 25. November und Hooverphonic am 12. Dezember.

(jw/L'essentiel)