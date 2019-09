Säumige Schuldner lassen die Kassen klingeln

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer fällige Gebühren und Steuern nicht rechtzeitig zahlt, der muss damit rechnen, dass zu diesen offenen Beträgen noch ein Zinsaufschlag kommt. Es muss also mehr gezahlt werden. Wie viel die öffentliche Verwaltung dadurch im Jahr einnimmt, das wollte der Abgeordnete Sven Clement (Piraten) in einer parlamentarischen Anfrage genauer wissen. Heute bekam er die Antwort darauf von Finanzminister Pierre Gramengna (DP) und seinem Kollegen für Soziale Sicherung, Romain Schneider (LSAP).

Aus dieser gemeinsamen Antwort der Minister geht hervor: Bei der Steuerverwaltung stiegen die Einnahmen aus Verzugszinsen seit 2009 kräftig an. Im vergangen Jahr erreichten sie einen Betrag von 23,2 Millionen Euro, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es bereits 15,8 Millionen Euro. 2009 nahm der Staat in

2019 könnte neues Rekordjahr werden

Die für die Mehrwertsteuer zuständige Finanzverwaltung, habe in den letzten zehn Jahren durch verspätet bezahlten Steuerschulden im Schnitt rund zwei Millionen Euro pro Jahr eingenommen. Den höchsten Betrag gab es hier im Jahr 2016, damals wurden 3,1 Millionen eingenommen. Im ersten Halbjahr 2019 waren es jedoch bereits 2,3 Millionen Euro, die eingenommen wurden.

Das Gemeinsame Zentrum für Soziale Sicherheit hat im Jahr 2018 3,2 Millonen an Verzugszinsen eingenommen, dieser Betrag sei recht konstant geblieben in den letzten Jahren, wie aus der gemeinsamen Antwort der Minister hervorgeht.

(jg/L'essentiel)