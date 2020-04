Petition fordert Prämie auch für andere Berufe

«Die Petition Nr. 1524 fordert einen Bonus, um den Beschäftigten im Gesundheitswesen für ihre Arbeit während der Krise zu danken und hat aktuell die Zahl von 3700 Unterschriften überschritten. Damit sollte sie die für eine öffentliche Debatte erforderliche Zahl erreichen (Anmerkung der Redaktion: 4500)», sagte Nancy Arendt, Vorsitzende des Petitionsausschusses, am Mittwochmorgen. Diese Petition wird nun durch eine weitere Petition ergänzt, in der ein ähnlicher Bonus «für Arbeitnehmer und Beamte, die für den Umsatz des Landes unverzichtbar waren», während der Krise gefordert wird.

Heute Morgen haben die Abgeordneten rund 15 Petitionen geprüft. Es überrascht nicht, dass die meisten von ihnen mit der Krise zu tun haben. In zwei Petitionen wird eine Verschiebung der Wiederaufnahme des Schulbetriebs gefordert, beide wurden bestätigt. «Die eine plädiert für eine Rückkehr in die Schule im September, die andere für eine Wiederaufnahme nach vierzehn Tagen, ohne dass ein Fall von Covid-19 gemeldet wird», so Arendt.

Eine weitere Petition fordert die Aufrechterhaltung des Rechts auf Telearbeit. «Die positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die Reduzierung von Unfällen werden darin als Argumente genannt», erklärt Nancy Arendt. Auch eine Petition zum Stopp des 5G-Ausbaus wurde angenommen.

(sg/L'essentiel)