Corona verändert die Luxemburger Politik

Wie trifft man politische Entscheidungen in einer Zeit, in der alle zu Hause bleiben sollen und möglichst viel Abstand halten sollen? Diese Frage hat auch die Luxemburger Politik beschäftigt, den in der Krise müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden und das, ohne zusätzlich Leute in Gefahr zu bringen. Lange Parlamentssitzungen stehen in der aktuellen Zeit nicht zur Debatte, zu gering ist der Abstand im Parlament. Die Tagesordnungen der Chamber, aber auch der kommunalen Gremien wurden ausgedünnt, der Fokus liegt auf Corona und der Krise.

Die Regierung «bevorzugt Homeoffice für ihre Mitarbeiter und organisiert ein Maximum an Besprechungen per Videokonferenz oder Telefon, auch wenn es für einige von ihnen unerlässlich ist, physisch anwesend zu sein», sagt Liz Thielen, Pressesprecherin des Premierministers. Bei Sitzungen des Regierungsrates verteile man die Teilnehmer auf drei Räume und verbindet sie durch eine Videoschalte miteinander, so könne man auch hier den nötigen Abstand gewährleisten. So könnten alle Mitglieder der Regierung an den Beratungen teilnehmen, mit Ausnahme von Franz Fayot der sich noch in vorsorglicher Quarantäne befindet. «Am Ende gewöhnt man sich an diese neue Organisation, sie funktioniert», betont Thielen.

« Es fehlt der Kaffee vor und nach den Sitzungen! »

Die Chamber hat seit Beginn der Krise die Zahl der Sitzung reduziert. Statt mit 60 Leute auf relativ kleinem Raum zu sitzen, hat man die Abgeordneten auf drei Räume aufgeteilt. Durch Videotechnik wird auch hier in den Nebenräumen sichergestellt, dass alle der Debatte folgen können. Schließlich hat man die Plenarsitzungen ins Cercle cité verlegt, einem Verwaltungsgebäude an der Place d'Armes statt, wo mehr Platz für Social Distancing ist.

Die verschiedenen Parlamentsausschüsse der Chamber werden jetzt alle per Videokonferenz organisiert. «Die technischen Schwierigkeiten sind gelöst und alle haben sich mit der neuen Technik arrangiert», so Charles Margue (Déi Gréng), Vorsitzender des Justizausschusses. Er räumt ein, dass einige sich «anfangs sträubten». Letztendlich ist auch in der Videokonferenz «immer noch Disziplin gefragt: Man hebt die Hand zum Sprechen, und wenn nötig, kann man jemandem, der zu lange redet, jederzeit das Mikrofon abstellen», sagt er lachend. Der gesellige Aspekt werde aber schmerzlich vermisst: «Es fehlt der Kaffee vor und nach den Sitzungen!»

In den Kommunen ist nicht alles ideal

Auch die Kommunen «mussten sich anpassen», wie Emile Eicher, Präsident von Syvicol («Syndicat des villes et communes du Luxembourg») erklärt. Seit der «état de crise» am 18. März ausgerufen wurde, sind die Gemeinderäte flexibler geworden. «Wir können die Sitzungen an anderen Orten organisieren, zum Beispiel in einem Kultur- oder Sportzentrum, ohne das wir hierzu ein Verfahren einhalten oder eine Genehmigung einholen müssen», sagt der Bürgermeister von Clerf. Die Ausgangsbeschränkungen bedeuten aber auch weniger Öffentlichkeit, den die ist bei den Debatten außen vor. Nur Pressevertreter sind zugelassen. Durch die Krise haben die Ratsmitglieder Videokonferenzen eingeführt und darüber hinaus auch das Mittel der Stimmrechtsvertretung entdeckt. Dabei kann ein Ratsmitglied sein Stimmrecht auf ein anderes Ratsmitglied übertragen.

Diese Instrumente, die in jeder Kommune zur Verfügung stehen, haben jedoch ihre Grenzen, räumt Eicher ein: «Videokonferenzen funktionieren gut, wenn die Debatten relativ einfach sind. Aber eine Diskussion aus der Ferne über ein komplexes Thema zu organisieren, wenn man sich auf Dokumente verlassen muss, ist nicht optimal». Was die Stimmrechtsvertretung betrifft, so ist Emile Eicher der Ansicht, dass «sie den Nachteil hat, dass sie keine geheime Abstimmung zulässt». Syvicol sucht auch nach «anderen Lösungen».

(jg/L'essentiel)