Kirchberg wird «verbotene Zone» für Regionalbusse

Seit dem großen Fahrplanwechsel vom 10. Dezember rauschen täglich 1900 Busse über den Boulevard Konrad Adenauer in der Hauptstadt. Der Lärm der viele Tonnen schweren Gefährte geht den Bewohnern auf dem Kirchberg auf die Nerven und die Ohren (L'essentiel berichtete). Das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur kündigt nun eine Verkehrsentlastung im Banken- und Institutionenviertel an.

Ab April 2018 soll ein Teilbereich des neuen Busbahnhofs bei den Ausstellungshallen in Betrieb gehen. Allein dadurch werden 100 weniger Busse auf dem Plateau unterwegs sein, rechnen die Verantwortlichen in einem Communiqué vor. Eine Fertigstellung der Haltestelle «Luxexpo» ist für 2019 vorgesehen – dann werden erneut Busfahrten gestrichen, etwa die Durchfahrt in der Rue Carlo Hemmer entlang des Kino- und Einkaufszentrums.

Busverkehr um ein Drittel reduziert

Ab Juni 2018 verläuft die Straßenbahntrasse bereits von der Messe bis zur zentralen Place de l'Étoile in der Hauptstadt. RGTR-Busse, die aus dem Westen kommen, fahren dann nicht mehr weiter zum Kirchberg, sondern haben hier ihre Endstation. Außerdem erhalten die RGTR-Linien 144 (Itzig-Neuhäusgen) und 194 (Sandweiler-Bettemburg) eine neue Streckenführung.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen, schreibt das Ministerium, würden den RGTR-Busverkehr auf dem Boulevard Konrad Adenauer bis Juni 2018 um fast 30 Prozent reduzieren: «Zusätzlich werden wir dafür sorgen, dass möglichst viele Leerfahrten nicht über den Boulevard Konrad Adenauer und den Circuit de la Foire führen.» Bis 2021, wenn die Tram bereits zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof verkehrt, sollen dann alle RGTR-Linien vom Kirchberg verschwunden sein.

(jt/L'essentiel)