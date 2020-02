Anti Gaspi-​​Festival lässt Besucher umdenken

«Ich habe gelernt, wie ich meine Haushaltsprodukte selbst herstellen kann», erklärte Anna (32) bei der ersten Ausgabe des Anti-Gaspi-Festivals, das gestern in Differdingen stattfand. «Meine Kinder haben zum ersten Mal gestrickt. Sie hatten eine Menge Spaß», fügte sie hinzu. An den etwa 20 Ständen, die sich mit Themen wie Recycling und Nachhaltigkeit auseinandersetzten, konnte man in die Pedale treten, um seinen Smoothie zu mischen oder entdecken, dass Kompost-Flüssigkeit als Mittel gegen Unkraut oder zur Reinigung der Abflüsse verwendet werden kann.

«Wir essen Müll», sagte Christiane Brassel-Rausch, Bürgermeisterin von Differdingen, humorvoll bei einer Risotto-Verkostung. Die für diesen Kochworkshop verwendeten Produkte kamen aus Geschäften, in denen sie für den Mülleimer bestimmt waren.

Viele Aussteller boten gebrauchtes Spielzeug an. Auch wurden recycelte Produkte vorgestellt, wie etwa Seifenschalen, die aus wiedergefundenen Gegenständen hergestellt wurden. Die Besucher kamen in großer Zahl und in allen Altersklassen, auch viele Jüngere. «Junge Menschen engagieren sich immer mehr, vor allem in der Bewegung Youth for Climate», beobachtet Julie, die einen Kleiderstand betreibt.

(Salomé Useldinger/L'essentiel)