An Silvester macht die Tram durch

Weihnachten steht vor der Tür und damit die Unsicherheit, wie eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg über die Feiertage unterwegs sind. An Heiligabend fahren sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel, als auch Adapto, der Spezialtransport für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, nur bis 20 Uhr. Lediglich die Tram fährt noch eine Stunde länger, bis auch da die letzte Fahrt an der Place de l'Étoile um 21.04 Uhr startet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag fährt die Tram von 7.34 Uhr bis 23.54 Uhr (letzte Abfahrt an der Place de l'Étoile), am zweiten gilt der normale Sonntagsfahrplan. Auch die öffentlichen Busverbindungen starten um 8 Uhr am ersten Weihnachtstag mit den Sonntagsfahrplänen. Der CTBT Late Night Bus fährt an den beiden Weihnachtsfeiertagen wie gewohnt.

Mit der Tram durch die Nacht

An Silvester sieht die Lage im Großherzogtum allerdings ganz anders aus. Für den Tag und vor allem die Nacht wird der öffentliche Verkehr massiv aufgestockt. Züge fahren die ganze Nacht, der CFL-, RGTR- und TICE-Bus fährt ganz normal. Der Busverkehr in der Hauptstadt wird bis 5.30 Uhr verlängert, Call-a-Bus steht bis 5 Uhr zur Verfügung. Auch die Tram und der Pfaffenthal-Aufzug fahren die Nacht durch.

Genauere Infos gibt es auf der Website der mobilitéits zentral.

(dm/L'essentiel)