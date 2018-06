Neue Kampagne gegen Zigarettenstummel

Sorglos auf den Boden geschnipste Zigaretten bereiten der Hauptstadt zunehmend Sorgen – nicht nur aus ästhetischen Gründen. «Wir räumen jedes Jahr Tonnen an Zigarettenstummeln weg», klagt Bürgermeisterin Lydie Polfer. Vor Büros und Bars in den belebten Vierteln gebe es ein «echtes Problem».

Trotz der Sorgfalt der städtischen Reinigungsdienste landen täglich Hunderte Kippen – und damit viele schädliche Chemikalien – in der Umwelt. Schon das Gift einer Zigarette reicht, um 500 Liter Wasser zu verunreinigen. Raucher sollen nun auf eine spielerische Art dazu gebracht werden, ihre Stummel ordentlich zu entsorgen.

Die Stadt Luxemnburg testet neue Abfallbehälter für Zigarettenstummel.

WM als Aufhänger

Auf dem Glacisfeld werden jetzt zum WM-Public-Viewing vier neue Aschenbecher mit jeweils zwei durchsichtigen Behältern aufgestellt. Darauf stehen Fragen wie «Wird Belgien ins Halbfinale kommen?». Je nach Antwort wird die Kippe entweder im linken oder im rechten Behälter entsorgt. Daraufhin lässt sich anhand der Menge an Kippen erkennen, welche Antwort bei Rauchern am populärsten ist. Ein «Wett-Qualmen» vor den Aschenbechern will man aber vermeiden. «Bitte nicht falsch verstehen: Die Aschenbecher sollen keine Werbung fürs Rauchen sein», sagt Schöffe Patrick Goldschmidt. «Ziel ist es, eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung herbeiführen.»

Die Behälter werden übrigens täglich geleert und die Fragen sollen regelmäßig wechseln. Weitere acht Aschenbecher wurden bereits bestellt. Doch die allein werden das Problem der Tabakreste im öffentlichen Raum nicht lösen.

Laut Goldschmidt denke man auch über verstärkte Kooperationen mit Café-Betreibern und Unternehmen nach.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)