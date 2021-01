Britische Corona-​​Mutation in Schule nachgewiesen

In einer Kindergartenklasse der Lënster Lycée International School in Junglinster wurde ein Fall der britischen Variante nachgewiesen, wie das Bildungsministerium am Montag in einer Pressemitteilung informierte. «Nachdem ein Schüler positiv auf das Virus getestet wurde, wurde die gesamte Kindergartenklasse des Lënster Lycée International School ebenfalls getestet», erklärt man seitens des Ministeriums. «Vier weitere Infektionen konnten festgestellt werden. Eine der Proben wurde einer Sequenzanalyse unterzogen, wodurch wir vom Fall der britischen Corona-Variante erfahren haben.»

Als Vorsichtsmaßnahme und um zu analysieren, wie sich die britische Variante in Schulen verbreitet, sollen alle Schüler und Lehrer der Kindergarten- und Grundschulklassen dieser Schule getestet werden, teilt das Ministerium weiter mit. Ab Dienstag wird ein mobiles Testteam in der Schule eingesetzt.

Nach den aktuellsten Statistiken wurden in Luxemburg zwölf Fälle der britischen Variante festgestellt. «Das Virus breitet sich schneller aus und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen infizieren, steigt», räumte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ein. «Wir müssen also in naher Zukunft mit höheren Infektionszahlen rechnen, uns steht eine heikle Zeit bevor», erklärte sie.

(L'essentiel)