Acht Corona-​​Patienten in einer Nacht eingeliefert

Im CHL sind in der Nacht auf Freitag acht neue Corona-Patienten aus Alters- und Pflegeheimen eingeliefert worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Krankenhauses am Freitag gegenüber L'essentiel. Bei den Patienten handele es sich um Personen im hohen Alter. Bei allen sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden.

Damit steigt die Zahl der wegen Covid-19 in Luxemburgs Krankenhäusern behandelten Patienten von 69 am Donnerstag bereits am Freitagmorgen auf 77. Das entspricht einem Anstieg von 13,24 Prozent in einer Nacht. Dazu kommen noch acht Verdachtsfälle, die das Gesundheitsministerium am Donnerstag ausgewiesen hat.

(hoc/L'essentiel)