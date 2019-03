Großherzogin Maria Teresa auf Aufklärungsmission

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Ich habe mir immer gedacht, dass ich helfen könnte, auf schwierige Themen aufmerksam zu machen und denen, die nicht gehört werden, eine Stimme zu geben.» Mit tiefer Demut, aber großer Entschlossenheit hat Großherzogin Maria Teresa am Dienstagmorgen in den Räumlichkeiten von L’essentiel von ihrem Engagement in humanitäre Hilfe gesprochen.

Mit der Initiative «Stand Speak Rise Up!», die am Dienstag, den 26. März und am Mittwoch, den 27. März im European Convention Center auf dem Kirchberg stattfinden wird, hat sich die Großherzogin zur Aufgabe gemacht das Bewusstsein für die Missstände in Kriegsgebieten, im Bezug auf Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch als Kriegswaffe, zu schärfen.

Die Großherzogin nutzte am Dienstag außerdem die Gelegenheit sich zusammen mit Geschäftsführer Emmanuel Fleig und Chefredakteur Denis Berche in den verschiedenen Redaktionsbteilungen umzusehen. Nach der Konferenz möchte Maria Teresa erneut zu einem Gespräch in die L’essentiel-Redaktion zurückkehren, um die Ergebnisse und konkreten Maßnahmen vorzustellen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)