Luxemburger sehen sich am ehesten als EU-​​Bürger

Das Vertrauen der Bürger in die Europäische Union hat den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Das geht aus dem neuesten «Eurobarometer» der Europäischen Kommission hervor. Die Europäer seien «geradezu begeistert vom Zustand der Europäischen Union», wie es in der Mitteilung heißt. In Luxemburg gab mehr als die Hälfte der Befragten (59 Prozent) an, der Union zu vertrauen. Die besten Werte wurden allerdings in Litauen (72 Prozent), Dänemark (68 Prozent) und Estland (60 Prozent) verzeichnet.

Die Unterstützung für die Wirtschafts- und Währungsunion sowie für den Euro sei sogar auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer in den 17 Mitgliedstaaten hält die nationale Wirtschaftslage für gut. In dieser Frage steht Luxemburg ganz oben: Satte 94 Prozent der Befragten bescheinigten dem Großherzogtum eine starke Wirtschaft.

Außerdem sind es die Menschen in Luxemburg, die sich am ehesten (93 Prozent) als Bürger der EU sehen. In dieser Frage folgt Deutschland mit 88 Prozent auf Platz zwei. Griechen, Italiener und Bulgaren stimmten diesem Punkt am wenigsten zu (52 Prozent).

Europäer sorgen sich um das Klima

Generell machen sich die Menschen in Europa noch immer mehr Sorgen wegen der Zuwanderung als wegen des Klimawandels. Laut den Umfrageergebnissen zählten zuletzt 34 Prozent der Europäer die Einwanderung zu den zwei größten Problemen, denen die EU gegenübersteht. Der Klimawandel wurde hingegen nur von 22 Prozent der Bürger genannt.

Die EU-Kommission weist allerdings darauf hin, dass das Problembewusstsein für den Klimawandel zuletzt stark gestiegen ist. Die Erderwärmung lag demnach noch im Herbst 2018 nur auf Platz fünf der Problemrangliste – hinter Themen wie der wirtschaftlichen Lage oder dem Terrorismus. Nach den jüngsten Zahlen der sogenannten Eurobarometer-Umfrage steht sie nun erstmals auf Rang zwei hinter der Zuwanderung.

Die Eurobarometer-Umfrage wurde nach Angaben der EU-Kommission zwischen dem 7. Juni und dem 1. Juli 2019 in allen EU-Mitgliedstaaten und in den Kandidatenländern in Form von persönlichen Befragungen durchgeführt. Insgesamt wurden 32.524 Personen befragt, 27.464 davon in den EU-Staaten.

