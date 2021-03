Clerf bekommt ein neues Lichtkonzept

Die Gemeinde Clerf wird die Nacht nun in einem anderen Licht sehen. An diesem Wochenende stellte sie offiziell ihr neues Straßenbeleuchtungskonzept vor, das seit 2018 in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Our, zu dem sie gehört, entwickelt wurde. Die Ausgangsfrage, die man sich stellte war einfach: Wie kann man gegen die Lichtverschmutzung angehen? «Die Gemeinde Clerf ist sich der Ernsthaftigkeit des Problems wirklich bewusst geworden», berichten die Akteure des Projekts. Sowohl die großherzoglichen Naturparks von Clerf als auch das Ministerium für Energie und Raumplanung sind in das Projekt involviert.

«Es war klar, dass es nicht ausreichen würde, nur bestimmte Leuchtmittel und einzelne Lampen im Außenbereich zu ersetzen. Es musste ein Gesamtkonzept erstellt werden, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Das Ergebnis war ein umfassender Licht-Masterplan», hieß es. Die Idee war, «den Wert eines natürlich dunklen Nachthimmels zu erhöhen», auch wenn die Beleuchtung in der Gemeinde Clerf veraltet und überholt war. Neben der Lichtverschmutzung stellt sich auch die Frage nach der Energieeffizienz und der Attraktivität des Gebietes für Anwohner und Touristen.

«Signifikante Verringerung der Lichtemissionen»

Die neue Beleuchtung in Clerf, die auf LED-Technologie und eine «signifikante Verringerung der Lichtemissionen» setzt, soll Tieren zugute kommen, insbesondere Wirbeltieren und Insekten, die unter einer übermäßigen Sterblichkeit leiden. Auch die menschliche Gesundheit ist durch dieses Phänomen bedroht. Zugleich sei man aber auch bestrebt, mit Hilfe der Technik, das Gefühl der Sicherheit zu erhalten.

Aufgrund der Pandemie hat sich «der Zeitplan der Arbeiten etwas verzögert», aber neben der Straßenbeleuchtung in dem Ort Clerf ist auch die des Schlosses, der Kirche von Clerf und der Kirche von Marnach in Betrieb. «Die Architekturbeleuchtung der Kirche in Munshausen wird in Auftrag gegeben. Die Beleuchtung der Kirchen in Lieler und Weicherdingen sowie die Umrüstung aller übrigen Straßenlaternen sind noch in der Planung», heißt es in einer Mitteilung.

Auch in Luxemburg hatte die Regierung im Juni 2018 landesweit Maßnahmen zur Verringerung unnötiger Beleuchtung vorgestellt, um die Belästigung zu begrenzen. Eine Studie, die 2016 in Luxemburg durchgeführt wurde, hatte gezeigt, dass 20 Prozent der Gemeinden von Überbeleuchtung betroffen waren.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)