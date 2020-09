Luxemburg erwartet 420.000 Impfstoffdosen

Sobald ein Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar ist, wird Luxemburg ihn an die Bevölkerung verteilen. Ein auf europäischer Ebene unterzeichneter Kaufvertrag sieht den Kauf von insgesamt 300 Millionen Dosen von der Firma AstraZeneca vor – plus weitere 100 Millionen, falls erforderlich. 0,14 Prozent dieser Menge würde an Luxemburg geliefert werden. Das entspreche insgesamt 420.000 Dosen und möglicherweise 140.000 mehr, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstag in einer Antwort auf die parlamentarische Frage des Abgeordneten Sven Clement (Piratenpartei) erklärte.

Darüber hinaus wurden 300 Millionen Impfstoffe beim Sanofi-GSK-Labor bestellt. Für diesen Vertrag konnte die Europäische Kommission die Verteilung der Mengen nach Ländern nicht angeben. Aber das Großherzogtum sollte im Vergleich zum ersten Vertrag ungefähr die gleiche Anzahl von Dosen zurückerhalten, da «der Verteilungsschlüssel auf der Bevölkerung basiert», so ein Sprecher der Europäischen Kommission gegenüber L'essentiel. Vorgespräche wurden auch mit Johnson & Johnson, CureVac und Moderna geführt.

Einige Impfstoffe benötigen mehrere Dosen, um wirksam zu sein. Paulette Lenert wollte nicht verraten, was die Verträge für den Fall schwerer Nebenwirkungen vorsehen. Sie betonte die Vertraulichkeit der Dokumente, auch wenn einige Medien in den letzten Tagen davon sprachen, dass sich die Firma die Gerichtskosten mit der Europäischen Union teilt.

(jg/L'essentiel)