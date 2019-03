Biber spaziert seelenruhig durch Oberkerschen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wieder ist ein Wildtier in einem Luxemburger Wohngebiet gesichtet worden. Nachdem in der vergangenen Woche ein Waschbär auf dem Limpertsberg gefilmt wurde, hat sich nun ein Biber scheinbar nach Oberkerschen verirrt.

«Ich habe ihn gegen 7.20 Uhr in der Nähe des alten Stadions entdeckt», erklärt L'essentiel-Leser-Reporter Yann, der den Schnappschuss machte. «Ich stand gerade im Stau und dachte zuerst, dass es eine dicke Katze ist. Es ist das erste Mal, dass ich einen Biber in einem Wohngebiet sehe. Er war nass, wirkte aber nicht aufgescheucht», so Yann weiter.

(fl/L'essentiel)