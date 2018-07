DP will Gratis-​​Nutzung von Bahn, Bus und Tram

Artikel per Mail weiterempfehlen

Drei Monate vor der Kammerwahl gab sich die DP beim nationalen Parteikongress am Sonntag betont zuversichtlich. Die Parteiverantwortlichen nutzen einmal mehr die Gelegenheit, um die geleistete Arbeit in der Koalition mit LSAP und Déi Gréng positiv hervorzuheben. «Als wir unsere Amtszeit begannen, waren die Kassen leer. Jetzt geht es den Staatsfinanzen gut», betonten Finanzminister Pierre Gramegna und Premierminister Xavier Bettel, der im Wahlbezirk Zentrum als Spitzenkandidat für die Kammerwahlen am 14. Oktober antritt.

Das 120-seitige Wahlprogramm sei als Fortsetzung der bisher geleisteten Arbeit zu sehen. Mit dem Slogan «Zukunft op Lëtzebuergesch» setzen sich die Liberalen für ein ganzheitliches gesellschaftliches Konzept ein.

«Wir wollen weiterhin beweisen, dass es möglich ist, in Familien, Bildung, Mobilität, Wohnen und Naturschutz zu investieren, ohne dabei auf solide Finanzführung zu vergessen», sagte Familienminister und Parteipräsidentin Corinne Cahen, die Seite an Seite mit Xavier Bettel im Zentrum in den Wahlkampf zieht. «Wir wollen, dass die Bürger stärker, freier und unabhängiger werden», erklärte sie.

Kostenloser öffentlicher Transport für alle

Im Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kämpft die DP für eine Arbeitszeit-Flexibilisierung. Dies soll einher gehen mit der Einführung eines «Elternurlaub plus», aber auch einer besseren Unterstützung für Alleinerziehende. Die DP will außerdem das Schulsystem mehr an den «vielfältigen Talenten der Kinder» ausrichten.

Die DP scheint sich darüber hinaus, nach anfänglicher Skepsis, immer mehr mit dem Konzept Straßenbahn anzufreunden. So soll die Tram landesweit ausgebaut werden, nach Esch, Mamer und Leudelingen, oder auch nach Junglinster. «Wir müssen rasch mehr Maßnahmen für Mobilität setzen», sagte Cahen, die vorschlug, die Nutzung von Bus, Bahn und Tram künftig kostenfrei anzubieten.

Keine Bevorzugung mehr für verheiratete Paare?

Auch der Idee eines neutralen Steuersystems können die Liberalen etwas abgewinnen. «Es liegt nicht an uns, den Leuten zu sagen, ob sie heiraten sollen oder nicht.» Bettel ergänzte: Wir brauchen Wachstum, aber auf intelligente und kontrollierte Art», sagte Bettel.

Laut jüngsten Umfragen stehen die Christsozialen von der CSV in der Pole Position für die Parlamentswahl. Auf Spekulationen über eine mögliche Koalition zwischen CSV und DP nach dem 14. Oktober wollte Bettel aber vorerst nicht eingehen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)