Luxemburg und Belgien bald militärisch vereint?

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Belgien könnte künftig noch enger zusammenwachsen. Das berichtet jedenfalls die belgische Presse an diesem Freitag. Danach erörtern derzeit Militärvertreter beider Länder die Möglichkeit, ein gemeinsames Bataillon aufzustellen, wie der belgische Verteidigungsminister Michel Hofmann gegenüber der Zeitung Sud Presse berichtet.

Am Freitagmorgen bestätigte Luxemburgs Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) gegenüber L'essentiel die Aussagen seines belgischen Amtskollegen: «Es gibt seit einigen Monaten Gespräche zwischen der belgischen und der luxemburgischen Armee.» Die Gespräche fänden im Rahmen der Nato-Mitgliedschaft beider Länder statt. Er persönlich unterstütze das Projekt, sagte Bausch weiter, für Luxemburg sei Belgien immer ein wichtiger Partner in Verteidigungsfragen gewesen. Die Zusammenarbeit sei zudem bereits durch Luxemburgs Airbus A400M verstärkt worden. Offiziere der großherzoglichen Armee würden zudem seit vielen Jahren an der königlichen Militärakademie in Brüssel ausgebildet. Die Luxemburger würden zudem bereits jetzt belgische Kompanien im Einsatz unterstützen, betonte der Verteidigungsminister.

Le premier avion de transport luxembourgeois ???????? de type #A400M destiné au 15e Wing de Transport Aérien a atterri à la base militaire de #Melsbroek ????????. C'est le premier des huit avions de transport aérien stratégique et tactique, ayant pour base d'attache Melsbroek pic.twitter.com/UR1D1B3KT7 — Belgian Defence (@BelgiumDefence) October 9, 2020

«Wir haben immer sehr gute Erfahrungen mit unseren belgischen Freunden gemacht», fast Bausch zusammen. Die Pilotenausbildung in Melsbroek im Nordosten der belgischen Hauptstadt sei nur ein Beispiel für funktionierende gemeinsame Projekte. So kooperiere man bereits in verschiedenen Bereichen und wolle dies künftig auch mit einem gemeinsamen Beobachtungssatelliten weiter verstärken. Belgische Zeitungen bringen als möglichen Standort die Militärbasis Lagland ins Gespräch. Die Kaserne liegt im Süden der Provinz Luxembourg, in der Gemeinde Arlon. Zu einem künftigen Standort wollte sich der luxemburgische Minister jedoch nicht äußern. Bausch wolle die Frage zum gegebenen Zeitpunkt sachlich diskutieren. Einer Festlegung trat er entgegen: «Lassen Sie uns offen für alle Ideen bleiben.» Der Vizepremierminister hofft, dass die Gespräche über die Zusammenarbeit bis Ende des Jahres abgeschlossen sind.

The official welcoming ceremony for the new A400M took place today at the @Cargolux hangar in the presence of HRH Grand Duke Henri and deputy prime minister and minister of Defence François Bausch . #BELUX #A400M @BeAirForce @courgrandducale pic.twitter.com/WHi7AMCGtu — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) October 8, 2020

(fl/L'essentiel )