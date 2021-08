Der schwedische Modekonzern Hennes und Mauritz (H&M) schließt drei Filialen im Großherzogtum. Eines der betroffenen Geschäfte ist die H&M-Filiale in Mersch, bestätigte David Angel, der beim OGBL für den Einzelhandel zuständig ist. Während das Geschäft im Merscher Einkaufszentrum Topaze bereits geschlossen habe, sind andere Filialen erst später dran. Im Laufe des Septembers solle laut Angel die Arket-Filiale, die ebenfalls zum H&M-Konzern gehört, folgen. Ende Januar 2022 sollen dann auch in der Filiale im Zentrum von Esch/Alzette die Lichter ausgehen, berichtet der Gewerkschafter.

Als Gründe nennt die Geschäftsleitung nach Gewerkschaftsangaben, dass Mietverträge nicht verlängert worden seien. Auf Nachfragen von L'essentiel zu den Schließungen hat das Unternehmen bislang nicht reagiert.

Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter aus den drei Filialen soll in den übrigen Filialen des Konzerns in Luxemburg weiter beschäftigt werden. Laut OGBL werden allerdings vier leitende Angestellte ihre Jobs wohl verlieren. Sowohl in Mersch als auch bei der Konzerntochter Arket sind je zwei Personen betroffen. Der OGBL hatte nach eigenen Angaben mit dem Management verhandelt, um die Mitarbeiter zu unterstützen. Derzeit führe man Gespräche, um die Entlassungen in Esch noch abwenden zu können.

(mme/L'essentiel)