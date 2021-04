Auf ein Rendezvous in der Hauptstadt

In den Osterferien ist es schwer, Aktivitäten zu finden. Doch trotz der Gesundheitskrise und des schlechten Wetters nutzen junge Menschen die Gelegenheit, Zeit in der Hauptstadt zu verbringen. Manche gehen in der Stadt spazieren, wie Joni, die extra aus Niederkerschen gekommen ist. «Es gibt nicht viel zu tun. Also gehe ich mit meinen Freunden in Esch oder Luxemburg-Stadt aus», sagt sie.

Neben ihr erzählt Vato vom Bedürfnis, an die frische Luft zu kommen. «Es sind stressige Ferien, weil ich viel für meine Prüfungen lernen muss. Um mich zu entspannen, gehe ich also mit meinen Freunden raus und spiele Fußball oder Basketball», sagt der 19-Jährige. Ein paar Meter weiter, auf der Kinnekswiss, haben sich Claudia und Mathilde auf einer Decke niedergelassen und spielen Uno. Mit einer Decke auf den Knien stören sie auch die wenigen Regentropfen nicht. «Ich lerne viel und wenn ich dann Zeit habe, gehe ich raus. Man muss auch mal an die frische Luft», sagt Claudia, die extra aus Mertzig in die Hauptstadt gekommen ist.

Und wenn es einen Ort gibt, der junge Leute in den Ferien anzieht, dann ist es der Skatepark Péitruss. Yuri ist aus Esch/Sauer angereist, um Skateboard zu fahren.« Ich komme zweimal in der Woche, wenn meine Familie arbeitet», erzählt er. Doch auch er schränkt sich aufgrund der Pandemie ein. «Vor Corona war ich jeden Tag auf dem Skateboard. Jetzt bin ich wegen des Virus vorsichtiger, was den Zeitaufwand angeht.»

(Noémie Koppe/L'essentiel)