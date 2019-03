Angreifer von Oetringen noch auf freiem Fuß

Nach dem Angriff auf zwei CFL-Mitarbeiter am Samstagabend im Bahnhof Oetringen haben die Behörden Ermittlungen eingeleitet, um die Täter zu finden. Die Bahngesellschaft kündigte noch am Sonntag an, dass sie eine Strafanzeige einreichen werde. Auf Nachfrage von L'essentiel gab die Polizei an, dass sie die Täter noch nicht identifiziert habe. «Nach den Aussagen der Opfer wissen wir nur, dass es etwa zehn junge Menschen gewesen sein müssen – ohne weitere Details», erklärte ein Sprecher der Police Grand-Ducale. Ihm zufolge könne die Untersuchung noch eine Weile dauern.

Dass Aufnahmen durch Überwachungskameras im Bahnhof Oetringen fehlen, erschwere die Ermittlungen. Die CFL bestätigen, dass noch nicht alle Bahnhöfe mit einer Videoüberwachung ausgestattet seien. «Es gibt Pläne, weitere zu installieren, aber dieser ist noch nicht abgeschlossen», sagt Alessandra Nonnweiler, Leiterin der Kommunikationsabteilung des Unternehmens. Ziel ist es, so schnell wie möglich Kameras in allen Stationen des Landes zu haben.

Zahl der Angriffe geht generell zurück

Inzwischen hat die CFL ein «Verfahren zur Betreuung der Opfer eingerichtet», sagt Nonnweiler. Über den genauen Zustand der Betroffenen wollte sie sich nicht äußern, und erklärte lediglich, dass ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich seien. «Trotz dieses Angriffs dürfen wir der Angst nicht nachgeben», fuhr die Sprecherin fort. Sie wies darauf hin, dass die Zahl der Angriffe in Zügen im vergangenen Jahr von 224 (2017) auf 196 (2018) gesunken ist. Attacken mit körperlicher Gewalt sanken ebenfalls von 47 (2017) auf 40 (2018), 2014 waren es noch 61 gewesen.

Der Landesverband der Eisenbahner-Gerwerkschaft FNCTTFEL, der sich mit der «zunehmenden Aggression in der Gesellschaft» befasst, fordert die betroffenen Minister auf, rasch zu reagieren, um die Täter zu bestrafen und die Sicherheit des Personals zu stärken. Die Arbeitnehmervertreter fordern, neben dem für Dienstag geplanten Treffen mit Vertretern der CFL, auch ein Notfallmeeting mit Vertretern der Regierung.

(jg/L'essentiel)