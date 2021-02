Der Corona-​​Winter nimmt Bedürftigen die Zuflucht

Es ist grau, kalt und es regnet, als die Besucher der «Stëmm vun der Strooss» in der Rue de la Fonderie Schlange stehen. Als sei der Winter mit seinen Temperaturen für Wohnungslose und Bedürftige nicht schon hart genug, macht ihnen die Pandemie das Leben noch schwerer. Nur 15 Personen dürfen gleichzeitig rein, um im Restaurant der hauptstädtischen Einrichtung eine Mahlzeit zu erhalten. Nach nur 30 Minuten müssen sie Platz für die nächste Gruppe machen. Für eine Organisation, die ihren Besuchern nicht nur materiell helfen, sondern auch einen warmen und sozialen Treffpunkt bieten will, ein großes Problem. «Seit Corona fällt das komplett weg», erklärt «Stëmm»-Direktorin Alexandra Oxacelay L'essentiel.

Seit 1998 ist sie bei der gemeinnützigen Organisation, aber ein solches Jahr habe sie noch nicht erlebt: «Ich kann mich an keins erinnern, in dem so viele gestorben sind». Zwar sei das Virus nicht immer unmittelbare Ursache, aber in solch schwierigen Situationen nehme etwa der Drogen- und Alkoholkonsum der Besucher stark zu. Auch, um die strenge Kälte nicht so zu spüren. Das Risiko im Schlaf zu erfrieren steige dadurch erheblich. Viele Stammkunden kämen seit letztem Jahr auch einfach nicht mehr. «Für Menschen, die sich ohnehin schwer anpassen können, ist es auch schwer, sich nach den neuen Regeln zu richten», erzählt sie. So habe sich ein einstiger Besucher, der Dank der angebotenen Hilfe wieder zu einem geregelten Leben zurück gefunden und sogar in der hauseigenen Küche gearbeitet hatte, mit Beginn der Pandemie komplett zurückgezogen. Über das Schicksal derer, die nicht mehr kommen, bleibe man meistens im Ungewissen. «Wir sind die Stufe vor der Straße», sagt Frau Oxacelay.

«Manche glauben, wir seien der Mülleimer»

Vor der Pandemie habe die «Stëmm» 300 Essen am Tag verteilt, nun seien es nur noch 150. Pandemiebedingt falle auch der Friseur-Service weg. Dennoch seien immer mehr neue Gesichter unter den Besuchern. Menschen, die wegen Corona ihren Arbeitsplatz verloren hätten und deshalb in Not geraten seien. Vor allem junge Neue kämen, um zu duschen oder Kleiderpakete abzuholen. Für die fehle es oft an altersgerechter Kleidung. «Die meisten sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, die Kleidung aber oft von verstorbenen Senioren», berichtet eine Mitarbeiterin. Kleiderspenden seien daher gerne gesehen – gewaschen und intakt, was nicht selbstverständlich zu sein scheint: «Manche glauben, wir seien der Mülleimer.»

Die Kleiderkammer bei Stëmm vun der Strooss

Auch wenn die Pandemie-Maßnahmen harte Einschnitte für die Bedürftigen bedeuten, habe man sich immer an die Regeln gehalten, betont Alexandra Oxacelay. Und nach Alternativen gesucht. Als im März das Restaurant ganz schließen musste, habe man stattdessen vor der Tür Essenspakete verteilt. Dabei komme – wie auch heute noch – die soziale Komponente viel zu kurz. Klienten, die körperlich dazu in der Lage sind, gingen jetzt von Organisation zu Organisation, um jeweils für eine kurze Zeit verweilen zu können. Deshalb plant die «Stëmm vun der Strooss» eine überdachte und beheizte Terrasse, auf der sich die Besucher im Winter coronakonform einigermaßen warm und trocken aufhalten können. Und nicht nach einer halben Stunde wieder gehen müssen. Dafür sei man auf Spenden (siehe Infobox) angewiesen, ungefähr 10.000 Euro fehlten noch. «Wenn wir das Geld zusammen haben, steht die Terrasse innerhalb einer Woche», schätzt Alexandra Oxacelay.

Stëmm vun der Strooss 1996 gegründet, setzt sich die Einrichtung für die soziale und berufliche Stabilisation benachteiligter Menschen ein. Die gemeinnützige Organisation wird vom Gesundheitsministerium über eine Konvention bezuschusst und arbeitet mit dem Luxemburger Roten Kreuz zusammen. An fünf Standorten arbeiten etwa 50 Sozialarbeiter und 150 Mitarbeiter zur beruflichen Wiedereingliederung. Wie kann ich helfen?

• Crowdfunding: www.gingo.community/fr/

• Spendenkonto: LU63 0019 2100 0888 300

• Kleiderspende und Hygieneprodukte (am besten in kleinen Packungen)

• Gesucht wird ein ehrenamtlicher Arzt



(Miriam Meinecke/L'essentiel)