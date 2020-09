Abschlepphof schließt aus Sicherheitsgründen

In Luxemburg gibt es derzeit nur noch zwei Abschlepphöfe, auf welchen die Police Grand-Ducale beschlagnahmte Fahrzeuge abstellen kann. Die in Esch/Alzette gelegene Einrichtung schloss ihre Türen aus «Sicherheitsgründen» bereits am 14. August, so Henri Kox (Déi Gréng), der Minister für Innere Sicherheit, auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Georges Mischo (CSV).

«Die Haupthalle des Gebäudes, in dem auch die Polizeiwache untergebracht ist, war eine Übergangslösung», erklärte Kox. «Polizeibeamte, das Personal des Abschleppdienstes, Besitzer von abgeschleppten Autos und Besucher hatten allesamt Zutritt zu der Halle.» Seit mehreren Jahren sucht die Polizei in Zusammenarbeit mit den Verwaltungen bereits nach einer besser geeigneten Alternative. Bereits 2019 galt das Gebiet nahe des großen Kreisverkehrs Raemerich in Esch-Belval als Anwärter für einen neuen Standort, so der Minister.

« Es gibt derzeit keine Alternativlösung »

Bisher habe man aber noch kein Grundstück gefunden, das «groß, sicher, gut einsehbar und nahe genug an Abschleppdiensten und Polizei» ist, gefunden, bedauert der Minister. «Es gibt derzeit keine Alternativlösung», so Kox. «Selbst auf kommunaler Ebene gibt es nur wenige Grundstücke, auf denen die Sicherheit der abgeschleppten Fahrzeuge garantiert werden kann».

Zur Erinnerung: Die Polizei verwaltet zwei weitere Abschlepphöfe im Land, einer in Colmar-Berg und einer am Findel, rund 200 Meter vom Polizeipräsidium entfernt. Um ein Auto freizukaufen, braucht es oft Geldbeträge von über 250 Euro. Zu den Pannendienstgebühren (190 Euro an Werktagen von 8 bis 18 Uhr und 214 Euro nachts), kommen noch die Verwarnungsgebühr (je nach Delikt zwischen 24 und 145 Euro) und schließlich die Beschlagnahmekosten von 40 Euro pro Tag hinzu. Und wenn niemand kommt, um die Autos abzuholen, werden sie auf Anweisung der Staatsanwaltschaft versteigert.

(L'essentiel)