Luxemburg zieht Lehren aus dem Tornado von 2019

Am 9. August 2019 suchte ein «verwüstender» Tornado den Südwesten Luxemburgs heim. So wurde das damalige Klimaereignis in einem Artikel des Wissenschaftsmagazins Weather and Forecasting – veröffentlicht von der American Meteorological Society – beschrieben. Der Tornado zerstörte damals mehrere hundert Häuser und Bäume. Die Bilanz: zwei Schwerverletzte sowie ein Schaden in Höhe von 100 Millionen Euro. Nun versucht die Fachzeitschrift dieses Phänomen zu erklären.

Vor allem stellt sich die Frage, ob der Tornado, der eine Viertelstunde dauerte und bei einer Windgeschwindigkeit von 241 Stundenkilometer 20 Kilometer zurücklegte, hätte vorhergesehen werden können. Die Frage ist sehr technisch, aber laut dem Wissenschaftsjournals sei aufgrund der atmosphärischen Umgebung am 9. August 2019 «die potentielle Wahrscheinlichkeit eines Tornados in gewissen Teilen Nordfrankreichs, Ostbelgiens und Luxemburgs hoch gewesen». «Die Radar-Bilder zeigen klassische Merkmale einer Tornado-Superzelle», heißt es im Artikel.

HCPN fordert ein «Verfahren»

Mehrere Experten haben in ihrer Studie und dank hochpräziser Radargeräte festgestellt, dass sich die von der Pariser Region aus beobachtete Gewitterzelle in Richtung Luxemburg verstärkte. An jenem Tag wurde von MeteoLux «nur» die Alarmstufe «Orange» ausgerufen und vor Gewitter und Hagel gewarnt. «Tornados lassen sich nur schwer vorhersagen. Es wurde uns zwar vorgeworfen, aber technisch gesehen, hätten wir nicht viel mehr machen können. Selbst wenn er sichtbar gewesen wäre, hätten wir nur eine zehn-Minuten-Zeitspanne gehabt», sagt ein Experte gegenüber L'essentiel.

Laut Weather and Forecast, sollte das Tornado-Warnsystem verstärkt werden, da «europaweit pro Jahr etwa 200 bis 400 Tornados auftreten». «Das Hochkommissariat für nationalen Schutz (HCPN) hat uns dazu aufgefordert, ein Verfahren zu entwickeln, um das potenzielle Risiko eines Tornados in Luxemburg abzuschätzen», sagt Meteorologe Luca Mathias von MeteoLux. Seit dem Sommer 2019 haben deshalb die Wettervorhersager hierzulande eine Ausbildung gemacht, um bestimmte Kriterien wie Windscherung, Helizität und Luftfeuchtigkeit unter die Lupe zu nehmen.

«Sollte ein erhebliches Tornado-Risiko bestehen, würde es nur intern zwischen MeteoLux und dem HCPN kommuniziert werden», sagt Mathias. In einem solchen Fall würde das HCPN auf Bevölkerungsniveau, die Verantwortung übernehmen. Es bleibt nur zu hoffen, dass Luxemburg an Erfahrung gewonnen hat.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)