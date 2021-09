Corona verbreitet sich unter den Kindern rasant

Das Pandemiegeschehen ist derzeit in Luxemburg auf einem relativ niedrigen Niveau, die Lage im Land ist stabil. Allerdings geben mehrere Indikatoren Grund zur Sorge, wie aus der neuesten Retrospektive des Gesundheitsministeriums hervorgeht. So liegt die Inzidenzrate bei 93 Fällen pro 100.000 Einwohner gegenüber 85 in der Vorwoche. Die Tendenz ist also leicht steigend.

«Die Inzidenzrate ist in allen Altersgruppen außer bei den 15- bis 29-Jährigen gestiegen», heißt es in der Erklärung. Mittlerweile zirkuliert das Virus am stärksten unter Kindern: Die Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen weist eine Inzidenzrate von 166 Fällen pro 100.000 Einwohner auf und ist also fast doppelt so hoch wie die der Gesamtbevölkerung. Damitliegt sie auch weit vor der besonders aktiven Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen, die mit 112 Fällen pro 100.000 Einwohner an zweiter Stelle liegt.

Die Auswirkungen der Impfung

Die Gründe für diese stärkere Verbreitung bei den Kindern lassen sich leicht erklären. Für sie gibt es noch keinen Impfstoff. Außerdem können viele Kinder keine Masken tragen, in Schulen und Kindergärten Abstand zu halten, ist quasi unmöglich. So wurden beispielsweise mehrere Kindergartengruppen an der Edward Steichen International School in Clerf bis Ende der Woche unter Quarantäne gestellt, da mehrere Fälle von Covid-19 aufgetreten waren.

Die über 75-Jährigen und die 60- bis 74-Jährigen weisen die niedrigsten Inzidenzraten auf. In diesen Altersgruppen liegt die Impfquote bei über 80 Prozent. Im Vergleich dazu liegt sie bei den 12- bis 17-Jährigen bei 51,1 Prozent – der niedrigste Wert.

Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass drei Viertel der ins Krankenhaus eingelieferten Patienten nicht vollständig geimpft waren und dass alle Patienten auf der Intensivstation entweder nicht geimpft waren oder die zweite Dosis noch nicht erhalten hatten. «Dies ist der beste Beweis dafür, dass die Impfung wirksam ist und schützt», so das Ministerium.

(Thomas Holzer/L'essentiel)