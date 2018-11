So teilen die Parteien die Ministerien auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Koalitionsparteien haben für die nächsten fünf Jahre die Zuständigkeiten nach Ministerien unter sich aufgeteilt. Als stärkste Fraktion unter den Regierungsparteien stellt die DP in der kommenden Legislaturperiode nicht nur den Premierminister, sondern erhält auch 13 Ministerien.

Die LSAP ist künftig für zwölf Ministerien verantwortlich, Déi Gréng für neun. Darüber hinaus stellen sowohl die Sozialisten als auch die Grünenpartei einen Vizepremier.

Wer den Ministerien in Zukunft vorsteht, wird am kommenden Mittwoch bekanntgegeben, nachdem die neue Regierung von Großherzog Henri vereidigt wurde. Der neue Koalitionsvertrag wird bereits am Montag um 17 Uhr unterschrieben.

Die künftigen Ministerien der DP:

• Premierminister, Staatsminister • Finanzen • Nationale Bildung, Kinder und Jugendliche • Hochschulwesen und Forschung • Familie und Integration • Verwaltungsreform • Digitalisierung • Kommunikation und Medien • Öffentlicher Dienst • Beziehungen zum Parlament • Tourismus • Großregion • Mittelstand • Religionsgemeinschaften

Die künftigen Ministerien der LSAP:

• Stellvertretender Premierminister • Wirtschaft • Auswärtige und europäische Angelegenheiten • Arbeit, Beschäftigung und Sozial- und Solidarwirtschaft • Inneres • Gesundheit • Einwanderung und Asyl • Soziale Sicherheit • Verbraucherschutz • Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung • Kooperation und humanitäre Maßnahmen • Gleichstellung von Frauen und Männern • Sport

Die künftigen Ministerien von Déi Gréng:

• Stellvertretender Premierminister • Justiz • Mobilität und öffentliche Arbeiten • Wohnungswesen • Innere Sicherheit • Verteidigung • Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung • Raumordnung • Kultur • Energie

Hier finden Sie die wichtigsten Punkte, auf die sich die «Gambia»-Parteien in ihrem neuen Regierungsprogramm geeinigt haben.

(sw/L'essentiel)