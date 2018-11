Luxemburger Kunden sind auf Schnäppchenjagd

Am «Black Friday» locken Händler mit verführerischen Angeboten. Auch Unternehmen aus dem Großherzogtum haben sich der Aktion, die eigentlich aus den USA stammt, mittlerweile angeschlossen. «Seit der Ladenöffnung am Morgen hatten wir viele Kunden. Mehr als im Vorjahr. Das ist ziemlich überraschend», erklärt Stéphane, Direktor der Saturn-Filiale an der Avenue de la Gare. «Rabattaktionen in den Bereichen Telefonie, Fernsehen, Konsolen sowie Videospiele sind für die Kunden besonders attraktiv. Wir erwarten durchschnittlich 7000 bis 10.000 Kunden», erklärt der Filialleiter weiter.

Viele Luxemburger Kunden lassen sich die Rabatte nicht entgehen. Einige haben ihre gewünschten Produkte schon länger im Blick. «Ich habe bis zum Black Friday gewartet, um eine Playstation 4 für 270 Euro statt für 380 Euro zu kaufen», erzählt Abdullah. Für den 20-jährigen Studenten ist seine Shoppingtour allerdings noch lange nicht abgeschlossen: «Ich habe heute keine Vorlesungen, also nutze ich die Gelegenheit.»

Reduzierungen sind am «Black Friday» nicht nur in der Elektronikabteilung zu finden. Kunden nutzen die Rabattaktionen auch, um ihren Kleiderschrank neu auszustatten. «Es lohnt sich heute einzukaufen. Auf diese Turnschuhe hier habe ich 50 Prozent Rabatt erhalten», erklärt der 18-jährige Nuno. Wer heute nicht fündig geworden ist, hat noch mehrere Gelegenheiten. Bis einschließlich Montag können Luxemburger Kunden reduzierte Ware ergattern.

(Ana Martins/L’essentiel)