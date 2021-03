Justiz nimmt Impfvordrängler ins Visier

Mindestens drei Vorstandsmitglieder der Robert-Schuman-Kliniken, sechs Personen in Ettelbruck oder der ehemalige Minister Henri Grethen, wurden bereits gegen Covid-19 geimpft, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Diese Fälle haben in den vergangenen Tagen für Kontroversen gesorgt. Das Centre Hospitalier du Nord hat Anzeige erstattet, der Abgeordnete Sven Clement (Piraten) hat den Sachverhalt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

«Ich wollte dieses Verhalten anprangern, weil es wahrscheinlich eine Straftat darstellt, und vor allem den Mangel an Kontrolle offenlegt. Abgesehen vom Nordspidol haben die betroffenen Einrichtungen nicht einmal reagiert», erklärte Clement gegenüber L'essentiel. Er hoffe, dass die Justiz nun Licht in die Sache bringe. Fälle dieser Art seien im Covid-Gesetz nicht verankert, «weil es eine Grauzone gibt, wer Anspruch auf den Impfstoff hat und wer nicht. Dies sollte viel genauer definiert werden», bemerkt Mars Di Bartolomeo, Vorsitzender der Gesundheitskommission. Anstatt dies im nächsten Gesetz zu regeln, appelliert er an den gesunden Menschenverstand.

Es wird also weiterhin das Gewohnheitsrecht gelten. Die Risiken, die Vordrängler oder Mitwisser eingehen, sind noch nicht bekannt. «Mittlerweile befasst sich die Staatsanwaltschaft mit dem Thema. Sie muss erörtern, ob damit Gründe für eine Strafverfolgung vorliegen», erklärt eine Sprecherin der Justizverwaltung. Dies könne möglicherweise als Diebstahl oder Untreue angesehen werden. Auf das Thema angesprochen, sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am vergangenen Freitag, dass regelmäßig Gespräche mit Krankenhäusern geführt würden. Sie plädierte für interne Untersuchungen. Die Ministerin ist der Meinung, dass «die gesamte Impfstrategie nicht wegen dieser Einzelfälle in Frage gestellt werden sollte».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)