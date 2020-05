Mehrheit der Luxemburger lebt in Familienhäusern

In Luxemburg sind Familienhäuser als Wohnraum nach wie vor beliebt. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Eurostat-Studie, die auf Zahlen aus dem Jahr 2018 basiert, bleiben sie der bevorzugte Wohnraum der Luxemburger. Das Statistikinstitut unterscheidet in zwei Kategorien, Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. In ersteren leben 34,7 Prozent der Einwohner, in letzteren 26,9 Prozent. Zusammen ergeben sich daraus 61,6 Prozent.

Einzelne Wohnungen beherbergen hingegen 37,1 Prozent der Bevölkerung. Dieser Anteil hat in den letzten Jahren zugenommen und lag in den beiden vorangegangenen Jahren kaum über 30 Prozent. Damit liegt Luxemburg immer noch deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 46 Prozent.

(jg/L'essentiel)