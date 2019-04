Chamber wird über Bankgebühren debattieren

Im Januar letzten Jahres hat die Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) eine Petition gestartet, um bestimmte Aspekte des Gesetzes vom 13. Juni 2017 im Bezug auf Bankgebühren korrigieren zu lassen. Diese Petition, die am 14. Februar 2018 gestartet wurde, erhielt insgesamt mittlerweile 5682 Unterschriften. Damit hat sie die Schwelle von 4500 Unterschriften für eine Debatte in der Chamber bereits deutlich überschritten.

Im Einzelnen sieht der Text vor, dass grundlegende Bankgeschäfte, die auf Papier oder am Schalter getätigt werden (Überweisungen, Barzahlungen oder Abhebungen sowie Lastschriften an Geldautomaten), den Bank-/Postkunden zu ermäßigten Sätzen angeboten werden. Hierbei sollen die Gebühren denen der elektronischen Transaktionen entsprechen. Darüber hinaus möchte die ULC, dass grundlegende Bankgeschäfte am Schalter für «schutzbedürftige» Verbraucher, also Personen über 65 Jahre, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Personen, die Hilfe von Dritten benötigen, kostenlos sind.

Schließlich fordert die ULC die Privatbanken auf, «die Schließung einer wachsenden Anzahl von Filialen einzustellen und möchte sie gesetzlich verpflichten, eine ausreichende Anzahl von mobilen Filialen zu errichten, um die Teile des Landes zu bedienen, in denen die Filialen bereits geschlossen sind». Auf die Frage von L'essentiel hin erklärte Nancy Arendt, Vorsitzende des Petitionsausschusses, dass die Chamber hoffe, die Debatte noch «vor den Sommerferien» führen zu können.

