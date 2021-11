Unternehmen rüsten sich für die Feiertage

Paketsortierung, Transport, Kassierer, Regalauffüller - der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften im Vorfeld der Feiertage ist groß. Auf Seiten der Caterer «nimmt die Aktivität endlich wieder zu und wir suchen derzeit händeringend nach Mitarbeitern Mitarbeitern, die wir unbefristet einstellen möchten. Angesichts der immer noch sehr unsicheren Lage müssen wir bei allen unseren Schritten sehr vorsichtig sein», erklärt die Steffen-Gruppe.

Wie jedes Jahr haben auch die Auchan-Filialen Verstärkung in Form von befristeten Arbeitsverträgen eingestellt, «als Kassierer, Auffüller für Spielzeug und Weihnachtsdekorationen, Kellner an Lebensmittelständen und Mehrzweckmitarbeiter», so die Kommunikationsbeauftragte Sophie Morlé. Etwa 50 Personen stießen zu den Teams in den Cactus-Geschäften. «Mehr oder weniger so viele wie in den Vorjahren», so die Gruppe.

Die Post und DHL treten in eine Zeit ein, in der sehr viele Pakete zuzustellen sind. Bei der Post wird ein Rekordvolumen von 700.000 Paketen im November und über 800.000 Paketen im Dezember erwartet. Es wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die sich vor allem um das Entladen der Lkw und die Vorsortierung kümmern. DHL begegnet der Überlastung, indem sie alle Mitarbeiter mobilisiert, die Fahrzeugflotte aufstockt, Subunternehmer mit zusätzlichen Touren beauftragt und Verstärkung für die Zustellungsaktivitäten einstellt.

