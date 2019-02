Luxemburger trauen sich immer seltener

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ob Amor zum Valentinstag da etwas nachhelfen wird? Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat steht Luxemburg unter den 28 Mitgliedsländern der EU in Sachen Heiraten auf dem 26. Platz. Wie die neuesten Zahlen zeigen, entstanden hierzulande 2017 im Schnitt nur 3,2 Ehen auf 1000 Bürger gerechnet. Weniger wird nur in Italien und Slowenien geheiratet.

Im Jahr 2017 gaben sich 1908 Paare aus den Großherzogtum das Ja-Wort. 42 Ehen wurden nach Angaben der Statistiker von Statec zwischen gleichgeschlechtlichen Personen geschlossen. Das entspricht einem Anteil von 2,2 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden in Luxemburg aber auch 1192 Scheidungen registriert. Die Zahl der Eheschließungen ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen: Im Jahr 1960, als nur 313.000 Menschen in Luxemburg lebten, trauten noch sich 2236 Paare.

Auf Platz 1 im EU-weiten Ranking liegt Litauen. Dort wurden 2017 unter 1000 Einwohnern durchschnittlich 7,5 Ehen geschlossen. Was unsere Nachbarn betrifft, wurde in Deutschland (fünf Ehen pro 1000 Einwohner) am fleißigsten geheiratet. Die Belgier (3,9) und Franzosen (3,5) liegen nur knapp vor Luxemburg.

À l’occasion de la Saint-Valentin , le STATEC vous présente les chiffres sur les mariages au #Luxembourg ????????



Pour en savoir plus: https://t.co/68KOvJ5IRM pic.twitter.com/S62Kgd5fbM — STATEC (@STATEC) 14. Februar 2019

(jg/L'essentiel)