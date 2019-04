Entenrennen wird auf den 18. Mai verschoben

«Die Stadt muss nun die Trauer respektieren und sich etwas zurückhalten», erklärte die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer (DP), am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz. So würden in den kommenden Tagen in der Hauptstadt geplante Veranstaltungen – anlässlich der bis zum 4. Mai andauernden Staatstrauer nach dem Tod von Großherzog Jean – abgesagt oder verschoben. Am Samstag, 4. Mai, wird der ehemalige Großherzog beigesetzt.

Wie der luxemburgische Fußballverband (Fédération luxembourgeoise de football) ankündigt, finden am Samstag, 4. Mai, keine Spiele statt.

So werden auch die Plastikenten beim «Duck Race» nicht am kommenden Samstag durch das Petruss-Tal schwimmen, sondern erst am Samstag, den 18. Mai. Jedes Jahr zieht die Veranstaltung mehrere Tausend Menschen in die Hauptstadt. Auch der für Samstag geplante Benefizlauf wird abgesagt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Der für diesen Sonntag geplante «DKV Urban Trail» wird auf Samstag, 11. Mai, verschoben.

Auch private Veranstalter sollten Rücksicht nehmen

Ebenso werden alle geplanten Konzerte, die unterhalb des Kiosks an der Place d'Armes stattfinden, bis einschließlich 4. Mai abgesagt. Am 4. Mai selbst, dem Tag der Beerdigung, werden der «Tag der offenen Tür» im Konservatorium, die Werbekampagne zu den Europawahlen, der Flohmarkt an der Place d'Armes sowie der Knuedler-Markt abgesagt. Zu letzterem laufen derzeit Gespräche zwischen Behörden und Händlern, um zu prüfen, wann der Markt aufgebaut wird.

Polfer sprach auf der Pressekonferenz allerdings lediglich von den Veranstaltungen, an denen die Stadt als Organisatorin beteiligt ist. Auch andere, von Privatpersonen organisierte Veranstaltungen, sollten «vorerst verschoben» werden, ergänzte die Bürgermeisterin.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)