Immobilien werden um mehr als 11 Prozent teurer

Wohnen wird in Luxemburg immer teurer. Im zweiten Quartal 2019 sind die Immobilienpreise im Vergleich zum Vorjahr um satte 11,4 Prozent gestiegen. Das teilt die Statistikbehörde Statec am Montag mit. Dieser Trend sei sowohl bei Bestandswohnungen als auch bei im Bau befindlichen Wohnungen und älteren Häusern verzeichnet worden. Der Preisanstieg beschleunigte sich damit noch einmal deutlich: 2018 lag er bei 7,1 Prozent, 2017 5,6 Prozent.

Das Statec erklärt die Zunahme mit der gestiegenen Zahl der Immobilienkäufe. Während im Jahr 2007 noch 5.093 Wohnungen verkauft wurden, wechselten im vergangenen Jahr 7.543 den Eigentümer.

Grafik: Statec

In den Jahren 2018 und 2019 betrug der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in Bestandswohnungen 5742 Euro. Für Wohnungen, die sich noch im Bau befinden, wurden im Schnitt 6646 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Ein Einfamilienhaus kostet in Luxemburg derzeit durchschnittlich 742.335 Euro. Im Norden des Landes zahlte ein Käufer eines Hauses dieser Art 541.756 Euro, in Luxemburg-Stadt 1,16 Millionen.

Die Mieten sind langsamer gestiegen als die Kaufpreise. Hier lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr, abhängig vom Standort der Immobilie, zwischen 0,7 und einem Prozent.

(sw/L'essentiel)