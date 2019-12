Das sind die Reaktionen auf die Preiserhöhung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Erhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel ist keine populäre Maßnahme. Am Montag wurde bekannt, dass die Regierung den Schritt dennoch für Luxemburg geht. Somit wird der Liter Benzin um ein bis drei Cent und der Liter Diesel um drei bis fünf Cent teurer. Die Details werden zu Beginn des Jahres festgelegt.

Die Gewerkschaft OGBL warnte in einer Mitteilung vor «neuer sozialer Spaltung» und bedauert die Maßnahme, welche «die Interessen der Arbeitnehmer nicht berücksichtige». Diese Art der Besteuerung sei unfair, so der OGBL, «weil sie für alle Haushalte einheitlich gilt, ohne Einkommensunterschiede zu berücksichtigen». So sieht es auch die Luxemburger Verbraucherunion (ULC), die sich Sorgen um die 20 Prozent der Haushalte macht, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Sie weist darauf hin, dass diese Haushalte ebenfalls von der für 2021 geplanten Einführung der CO2-Steuer «mit einem erwarteten Anstieg von fünf Cent pro Liter» betroffen sein werden.

« Autofahrer werden woanders tanken »

Der Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL) ist offenskundig nicht glücklich mit der Entscheidung: «Wir befürchten einen Mengenrückgang», erklärt Präsident Romain Hoffmann und nennt als Beispiel die letzte Erhöhung im Mai, die zu einem Umsatzrückgang führte. Er glaubt, dass Lkw-Fahrer «nicht mehr in Luxemburg zum Tanken anhalten werden, denn der in Belgien bereits billigere Kraftstoff wird dann auch in Frankreich billiger sein».

Tankstellen dürften doppelt leiden, «weil sie auch weniger Artikel aus dem Laden verkaufen werden». Produkte wie Tabak machen laut Romain Hoffmann etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Die Luxemburger Handelskonföderation (clc) bewertet die Pläne als «eine empörende Ankündigung für Transportunternehmen (....) zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die durch das neue Steuerabkommen mit Frankreich entstehen». Da sich der Sektor «von der Regierung ignoriert» fühlt, geht die clc sogar so weit, sich zu fragen, ob bald «wie in Frankreich Autobahnen oder Lagerhallen» blockiert werden könnten.

Für Romain Hoffmann zählt auch das Argument des Klimaschutzes nicht. Er glaubt, dass die Preiserhöhung «dem Land zwar helfen kann, seine Klimaziele zu erreichen, indem der Kraftstoffverkauf sinkt, aber am Klima wird sich nichts verändern: Autofahrer werden woanders tanken. Luxemburg wird nur die Einnahmen verlieren».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)