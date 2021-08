Luxemburgs Tunnel werden gewartet – und gesperrt

Am Dienstag- und Mittwochabend werden die Tunnel Stafelter und Grouft auf der A7 für den Verkehr gesperrt, in der Nacht zum Donnerstag die Tunnel Howald und Cents auf der A1 sowie die Tunnel Frisange und Mondorf auf der A13. Am Freitagabend wird außerdem eine Umleitung eingerichtet, um den Markusbergtunnel auf der A13 zu umfahren.

Ponts et Chaussées haben diese Woche mit ihrer zweiten Wartungs- und Reinigungskampagne der luxemburgischen Autobahntunnel begonnen. Jedes Frühjahr und im Spätsommer/Frühherbst werden die Tunnel und ihre Ausrüstung gewartet, meist nachts, um die Auswirkungen auf den Verkehr zu begrenzen. Bei dieser Gelegenheit wird die Ausrüstung der 25 betroffenen Tunnel überprüft und gegebenenfalls repariert.

Wände, Kameras und Signalanlagen werden gereinigt – unter jedem Tunnel gibt es eine Menge Geräte zu überprüfen. Kontrolliert und gewartet werden müssen beispielsweise Lüftung, Brandmeldeanlage, SOS-Buchten, Beleuchtung, Beschallungsanlage, Notrufsäulen, Fahrbahn, Rückhaltebecken, Hydranten sowie Brand- und Rauchmelder. Die Website cita.lu informiert über die betroffenen Tunnel. 25 Tunnel werden bis 22. Oktober überprüft.

(jw/L'essentiel)