Stadt Luxemburg hat bald 120.000 Einwohner

Die Einwohnerzahl in der Stadt Luxemburg nähert sich der 120.000-Personen-Marke. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 lebten exakt 116.328 Menschen in der Hauptstadt, wie Gemeindestatistiker erhoben. Damit wuchs die Bevölkerung innerhalb eines Jahres um knapp zwei Prozent. Ende 2016 wohnten 114.090 Menschen in der größten Kommune des Großherzogtums, also 2238 weniger.

Das Bevölkerungswachstum der Stadt Luxemburg in den vergangenen fünf Jahren ist imposant. Erst 2012 wurde die 100.000er-Hürde übersprungen, danach ging es stetig aufwärts: Plus 16 Prozent beträgt das Einwohnerplus seitdem.

Einwohner aus 167 Ländern

Im Vorjahr ließen sich insgesamt 16.800 Menschen neu in der Gemeinde nieder, darunter 12.600 Ausländer. Der Anteil der Nicht-Luxemburger an der Gesamtbevölkerung in der Hauptstadt liegt weiterhin bei rund 71 Prozent (82.404 Personen), während die Gruppe der Luxemburger sich 2017 um 600 Personen auf insgesamt 33.924 Einwohner vergrößerte.

Noch ein Detail: Zwischen den vier Ecken Beggen, Kirchberg, Gasperich und Rollingergrund leben mittlerweile Menschen aus 167 Ländern. Spitzenreiter bei den einzelnen Nationalitäten bleiben die Luxemburger (33.924), vor Franzosen (20.102), Portugiesen (12.435), Italienern (8024), Belgiern (4597) und Deutschen (3968). Erstmals schaffen es auch die Chinesen in die Top Ten (1164 Einwohner, ein Prozent der Gesamtbevölkerung).



