Hier erhalten alte Fahrräder ein zweites Leben

Hier bekommen alte Fahrräder, Roller, Skateboards sowie Rollschuhe ein zweites Leben. In Differdingen wurde am heutigen Freitag ein Laden eröffnet, der Secondhand-Fortbewegungsmitteln ein neues Zuhause schenkt. Unter der Leitung des Centre d'initiative et de gestion local (CIGL) werden alle Arten von nicht motorisierten Objekten wieder betriebsbereit gemacht.

Wer seine alten Rollschuhe oder Fahrräder nicht mehr braucht, kann diese an die «Vëlosbuttik» spenden oder gegen eine Provision verkaufen. Etwa 300 Sportartikel wurden hier im vergangenen Monat bereits abgegeben. Koordinator Haico de Munnik bietet mit seinem insgesamt fünfköpfigen Team aber auch weiteren Service an: «Jeder kann sein Fahrrad auch vor Ort reparieren lassen», so de Munnik.

Die Vëlosbuttik hat ihren Standort in der Avenue Charlotte, 2 in Differdingen und öffnet von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, sowie am Samstag von 9 bis 17 Uhr ihre Pforten.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)