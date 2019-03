Das Defizit beläuft sich auf 650 Millionen Euro

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) stellt am Dienstagmorgen zum sechsten Mal in Folge den Haushalts 2019 vor. Vor den Europaabgeordneten kündigte er einen negativen Saldo von 650 Millionen Euro für die Zentralverwaltung an. Die Ausgaben beliefen sich auf 19,6 Milliarden Euro und stiegen um 5,8 Prozent. Die Einnahmen belaufen sich auf 18,9 Milliarden Euro (+1,6 Prozent), was zu einem Anstieg des Defizits führt.

Der Minister lobte einen Haushalt, der sich auf «Vorausschau, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit» konzentriere und der seiner Meinung nach mit der Agenda der neuen Regierung, die seit Dezember besteht, vereinbar sei. Laut Gramegna liegen die Prioriäten der Regierung für den Haushalt auf «Wohnen, Bildung, Forschung, Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, nachhaltige Energie, Kultur und soziale Strukturen».

Der Haushalt 2019 sieht insbesondere eine Erhöhung des sozialen Mindestlohns um 100 Euro netto pro Monat vor. Was Kraftstoffe angeht, werden der Liter Benzin und Diesel um ein bzw. zwei Cent im Preis steigen. Was die Mehrwertsteuer auf Hygieneprodukte und elektronische Publikationen betrifft, so wird diese auf 3 Prozent gesenkt. Pflanzenschutzmittel, die nach europäischen Vorschriften zugelassen sind, werden von dem ermäßigten Satz von 8 Prozent profitieren.

De @MinFinLux @pierregramegna deposéiert de Moien am Chamberplenum de Gesetzprojet iwwert de #Budget2019lu. De President vun der Finanzkommissioun @andre_bauler ass Rapporteur vum #Budget2019lu. ️ Kuckt live ab 9 Auer op Chamber TV oder am Streaming ➡️https://t.co/aOmQ4QFGdC pic.twitter.com/XCdn6yOYab — Chambre des Députés (@ChambreLux) 5. März 2019

