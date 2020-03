Ist Luxemburg einem Anschlag entgangen?

Die Polizei hat am 23. Februar in Strassen ein Mann verhaftet, der möglicherweise einen Anschlag geplant hat. Dies bestätigte ein Sprecher der Justizverwaltung gegenüber L'essentiel bestätigte. Was bisher neu war, sind die Hintergründe der gemeinsamen Aktion von Geheimdienst (SREL), Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Wie RTL berichtet, soll es sich bei dem mutmaßlichen Bombenbauer um einen 18-jährigen Rechtsradikalen handeln.

Wie unsere Kollegen weiter berichten, soll der Festgenommene sich in Darknet-Foren radikalisiert haben und dort auch das Material für seinen Plan besorgt haben. Hier sei der 18-Jährige einem ausländischen Geheimdienst aufgefallen, der dann die Luxemburger Kollegen informiert habe. Nach dem Anschlag eines Rechtsradikalen im deutschen Hanau am 19. Februar habe man sich bei den Luxemburger Sicherheitsbehörden in diesem Fall für ein schnelles Eingreifen Entschieden.

An dem Zugriff in den späten Abendstunden sollen rund 60 Beamte unterschiedlicher Polizeieinheiten beteiligt gewesen sein. Die Justizverwaltung bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass bei dem jungen Mann sowohl Computerdaten als auch Material zur Herstellung von Sprengstoff, sichergestellt wurden. Man sei derzeit damit beschäftigt, die sichergestellte Material auszuwerten, heißt es aus der Justizverwaltung. Der 18-Jährige befindet sich demnach weiterhin in Untersuchungshaft.

