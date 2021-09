«Die Teilnahme an der Volkszählung ist notwendig»

«Es ist wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger an der Volkszählung teilnehmen» hieß es am Montagmorgen vom Wirtschaftsministerium. Vom 8. November bis zum 5. Dezember 2021 wird im Zusammenarbeit mit der Statistikbehörde Statec wieder erfasst, wie viele Menschen im Großherzogtum leben.

Aber was ist der Zweck einer Volkszählung? «Um wichtige Daten für diverse Studien und langfristige Prognosen zu sammeln», so das Wirtschaftsministerium. So werden zum Beispiel Informationen über die Zusammensetzung der Haushalte, das Bildungsniveau oder auch die gesprochenen Sprachen erhoben.

Fragebögen in fünf Sprachen

«Die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger an der Volkszählung ist notwendig», sagte Wirtschaftsminister Franz Fayot. «Dieser Beitrag wird es uns ermöglichen, das Luxemburg von morgen aufzubauen. Bis zum 28. November 2021 können die Bürgerinnen und Bürger online über die Plattform guichet.lu an der Volkszählung teilnehmen. Die Fragebögen werden in fünf Sprachen zur Verfügung stehen: Luxemburgisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Diese Zählung hätte bereits vom 1. Juni bis zum 8. November 2021 stattfinden sollen. Allerdings musste der wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Weitere Informationen über die Volkszählung sind auf der Website www.rp2021.lu zu finden. Außerdem wird am 8. November 2021 eine Telefonleitung unter der Nummer 8802 2121 eingerichtet. Weitere Fragen zu diesem Thema werden auch über die E-Mail-Adresse rp2021@statec.etat.lu beantwortet.

(Fréderic Lambert /L'essentiel)