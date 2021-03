«Der Druck ist groß, der Körper hat seine Grenzen»

«Das ist eine schockierende Nachricht!» – Wie die Abgeordnete Djuna Bernard (Déi Gréng) reagierte auch die übrige Politikwelt Luxemburgs auf die Nachricht, dass Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) an einem Nenniger Weiher zusammengebrochen war und sich nun zu Hause erholt. Der Vorfall veranlasse zum Nachdenken, so Djuna Bernard weiter. «Der Druck in der Politik ist groß, besonders auf ihrer Position in einer Krise, die seit Monaten anhält. Der Körper hat seine Grenzen!»

Djuna Bernard glaubt, dass man Wege finden müsse diesen Druck zu vermindern. «Wir brauchen einen Tapetenwechsel», sagte Yves Cruchten, Abgeordneter und Vorsitzender der Partei LSAP. «Als Parlamentarier hat man mit der Pandemie eine Menge zu tun. Aber Ministerin zu sein ist noch einmal etwas anderes», stellte er klar.

« Sie hat das Recht zu verschnaufen »

Der ehemalige Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo (LSAP) betonte, dass er in dieser Position einige Krisen erlebt habe, die aber keineswegs mit dieser zu vergleichen seien. «Sie hat einen tollen Job gemacht und war von morgens bis spät abends immer erreichbar. Sie hat das Recht, eine Verschnaufpause einzulegen und etwas Luft zu bekommen. Das ist nach solchen Anstrengungen nur natürlich. In den Krisen, die ich erlebt habe, hatten wir wenigstens noch etwas, das man als Urlaub bezeichnen konnte. Heute gibt es keine Feiertage oder Wochenenden.» «Stress ist ein Teil der Politik», sagt auch Carole Hartmann (DP), «aber wir sind alle Menschen und der Panzer kann Risse bekommen.» Wie alle anderen, wünscht auch sie der Ministerin eine baldige Genesung.

«Der Druck auf die Mitglieder der Regierung ist enorm. Auch für Abgeordnete», sagte auch Gilles Baum (DP), Mitglied der Gesundheitskommission der Chamber. «Wir alle wollen unser Bestes tun, um Kranke und Tote zu verhindern, aber das Virus bahnt sich immer einen Weg. In 25 Jahren Politik habe ich noch nie eine solche Forderung gespürt, allzeit bereit zu sein. Was von Herrn Bettel, von Frau Lenert abverlangt wird, ist enorm», schilderte er den aktuellen Arbeitsalltag, «es ist eine Ausnahmesituation – extreme Zeiten mit extremem Druck.» Die Abgeordneten sollten seiner Ansicht nach die Osterfeiertage nutzen, um neue Kraft zu tanken.

Aus der Opposition glaubt auch Martine Hansen (CSV), dass die aktuelle Situation besonders schwierig ist, wenn man in der Verantwortung steht. «Man muss alle Entscheidungen diskutieren, das erzeugt Stress.» Auch sie wünscht Paulette Lenert «eine baldige Genesung».

