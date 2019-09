Zur «Grande Braderie» geht es hier entlang!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 90. Ausgabe der Grande Braderie findet am Montag von 8 bis 19 Uhr statt. Rund 400 Stände locken auf den Straßen im Bahnhofsviertels und im Zentrum. Die Veranstaltung zieht Tausende Besucher in die Hauptstadt und die Straßen werden zu Fußgängerzone erklärt. Darum gilt es eines zu beachten: Gäste sollten unbedingt das Auto stehen lassen und das Angebot an Öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen.

Die P+R-Parplätze Bouillon, Kockelscheuer und Luxembourg-Sud A+B bieten eine schnelle Verbindung zum Bahnhofsviertel an. Die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Parkplätze Place de l'Europe und Fort Wedell sind an diesem Tag kostenlos.

Die meisten Buslinien aus dem Norden und dem Süden enden am Montag im Stadtzentrum. Für genauere Informationen besuchen Sie braderie.vdl.lu oder mobiliteit.lu.

Der Aufzug Pfaffenthal steht am Montag ebenfalls zur Verfügung. Die Wartungsarbeiten wurden extra auf Montag, den 9. September, verschoben.

(mm/L'essentiel)