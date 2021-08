Füchse in der Stadt sollten nicht gefüttert werden

Füchsen in Luxemburg-Stadt zu begegnen ist laut Experten keine Besonderheit. «Der Fuchs ist seit Jahrzehnten in der Stadt präsent – das ist nichts Neues», informiert Dr. Laurent Schley, stellvertretender Direktor der Natur- und Forstverwaltung. «Das Verschwinden der Tollwut und anderer Krankheiten hat zur Entwicklung der Fuchspopulation beigetragen», fügt Dr. Wildschutz, Leiter der Veterinärverwaltung, hinzu.

Seit rund 20 Jahren gilt Luxemburg laut der Weltorganisation für Tiergesundheit als tollwutfrei. Nach dem jüngsten Bericht der Veterinärverwaltung waren tatsächlich 100 Prozent der im vergangenen Jahr durchgeführten Tests an Füchsen negativ. Dies sollte jedoch keinesfalls zum Grund werden, die Tiere zu zähmen.

«Das ist das Schlimmste, das man tun kann. Man sollte sie weder füttern noch anfassen», betonen beide Spezialisten unisono. Zum einen sei die Fütterung des als «Wild» eingestuften Tieres durch das Gesetz vom 25. Mai 2011 verboten, zum anderen trage es dazu bei, das natürliche Verhalten zu verändern. Fachleute sprechen in solchen Fällen von der Habituation, die vermieden werden soll. Sie sei auch einer der Hauptgründe für die hohe Präsenz in den Städten. Eine kürzlich in Zürich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass 75 Prozent der Nahrung der Füchse aus weggeworfenen Lebensmitteln besteht. In Luxemburg gibt es aktuell keine Zahlen über die Fuchspopulation.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)