Bausch will das Busnetz umstrukturieren

Der Régime général des transports routiers (GRTB), der mit rund 125.000 Fahrgästen pro Tag der größte Anbieter von öffentlichen Verkehrsdienstleistungen in Luxemburg ist, hat einige Probleme, wie François Bausch, Minister für Mobilität, am Mittwoch bestätigte. Dazu gehören: Schlechte Lesbarkeit der Pläne, geringe Auslastung der Linien. «Viele Linien sind ineffizient und werden selten genutzt,weil die Zeitpläne sich nicht an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren», stellte er fest.

Ermäßigungen für Grenzbewohner



RGTR-Busse werden ab März 2020 für die Nutzer, die sich in Luxemburg bewegen, kostenlos. Grenzreisende werden von einer Reduzierung der Preise profitieren. Deren Höhe wird derzeit verhandelt.

Um einen Anreiz zu bieten, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen und den Nutzern das Reisen im ganzen Land zu ermöglichen, will . «Das Netz wird lesbarer und einfacher zu bedienen sein», sagte der Minister. Die Verbindungen zwischen den verschiedenen Linien soll klarer werden, wobei die Straßenbahn und der Ausbau des Schienennetzes, zuverlässigere und regelmäßigere Verbindungen ermöglichen soll.

Erste Änderungen im Mai 2020

Insbesondere die Nummerierung wird sich weiterentwickeln. Die erste Ziffer der Linie bezeichnet die Himmelsrichtung (Nord, Ost, Süd, West). Die zweite gibt die Art des Dienstes an (Express, Regional, Transversal, Lokal). Darüber hinaus wird in ländlichen Gebieten während der Nebenzeiten ein On-Demand-Service eingerichtet. Zudem werden die Hauptlinien werktags bis 23 Uhr verlängert.

Es wird jedoch noch eine Weile dauern, bis Kunden die ersten Auswirkungen der Reorganisation sehen. Der Plan wird Ende 2019 fertiggestellt. Die ersten Änderungen werden dann ab Mai 2020 sichtbar sein. Es wird erwartet, dass das neue Netz bis September 2021 voll funktionsfähig ist.

(Pascal Piatkowski/ L'essentiel)