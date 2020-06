Die Großregion geht in Remerschen baden

«Die Weiher hier sind Mitten in der Natur. Alles sieht genauso aus, wie auf den Fotos. Es ist wirklich super, wieder schwimmen zu können. Bei uns ist das noch nicht möglich», sagte Kevin, der am Montag aus dem Saarland nach Remerschen gekommen war. Während des Lockdowns haben die Mitglieder des gemeinnützige Vereins «Erliefnis Baggerweier» hart gearbeitet, um den Start der Badesaison mit den geltenden Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus unter einen Hut zu bekommen.

Einige Gäste konnten die Betreiber nicht auf das Gelände lassen, da sie sich keine Eintrittskarte im Voraus gekauft hatten. «Wegen der Pandemie kann man zurzeit nur an die Weiher, wenn man sich online ein Tagesticket gekauft hat. Am Samstag hatten wir 250 Gäste, am Sonntag 400 und heute sind wir bei 1000. Damit haben wir das Maximum erreicht», sagt der Verantwortliche Ramon Hemmer.

Die Gäste, die am Sonntag nach Remerschen kamen, waren begeistert. «Wir sind erleichtert, dass wir wieder mehr Freiheiten haben. Und hier tut das besonders gut», sagte Kamila, die ganz in der Nähe wohnt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)