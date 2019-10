Grenzgänger werden nicht doppelt besteuert

Am Donnerstag – kurz vor dem ECOFIN-Ministertreffen – wurde in Luxemburg von dem französischen Wirschafts- und Finanzminister, Bruno Le Maire (LRM), und dem Luxemburger Finanzminister, Pierre Gramegna (DP), ein Zusatz zum Steuerabkommen zwischen Luxemburg und Frankreich vom 20. März 2018 ratifiziert. Damit soll verhindert werden, dass französische Grenzgänger auf einen Teil ihres Gehalts in Frankreich besteuert werden.

Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz in Frankreich haben und in Luxemburg berufstätig sind, werden in Frankreich auf ihren luxemburgischen Gehalt keine Einkommenssteuer zahlen müssen. Wie noch vor kurzer Zeit von den Gewerkschaften befürchtet wurde, wird es keine Doppelbesteuerung geben. Das wurde von den Ministern beider Ländern bestätigt. «Konkret wird die Doppelbelastung durch die Freistellungsmethode vermieden», so der französische Finanzminister.

Der Abkommenszusatz tritt ab dem 1. Januar 2010 in Kraft. Laut Gramegna biete dieser für die betroffenen Arbeitnehmer mehr Rechtssicherheit und berücksichtige die Bemerkungen der Luxemburger Regierung. «Eine gute Nachricht für unsere Grenzgänger», so Le Maire.

(jg/L'essentiel)