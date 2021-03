Asselborn tritt nach Impfung wieder in die Pedale

Jean Asselborn (LSAP) ist der erste Minister in Luxemburg, der gegen Covid-19 geimpft wurde. «Er ist in der Tat der älteste Minister», so das Staatsministerium gegenüber L'essentiel. Am Samstag wurde der Außenminister in Limpertsberg geimpft.

Asselborn nutzte via Facebook die Gelegenheit, um die Bürger zu ermutigen, es ihm gleich zu tun. «Es verlief ohne Probleme», schrieb er. «An diesem (Anm. d. Red.: Sonntag) Morgen wachte ich ohne Kopf- oder Bauchschmerzen auf und ich fühlte mich weder müde noch schwach. Deshalb bin ich heute 82 Kilometer geradelt. Ich war gut in Form», so Asselborn, der auch noch ein Beweisbild von seiner Post-Impfungs-Fahrradtour dazu postete.

(L'essentiel)